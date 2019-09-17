Москва, , 12:55 — REGNUM Самое безопасное средство связи — это обычный кнопочный телефон, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая на тему безопасности откровенного общения в мессенджерах.

«Человек определённого уровня любит похвастаться тем, где он находится, что употребляет и чем занимается, — сказал Шерин. — Для этого специально созданы телефоны с фотокамерой, видеокамерой, чтобы человек мог фотографировать и делиться с друзьями. Сегодня вы можете быть человеком, чья жизнь кого-то не особо интересует. Дальше вы становитесь политиком либо публичным человеком, и всех начинают интересовать ваши откровенные переписки и, может быть, какие-то сакральные фотографии. Это можно будет использовать для того, чтобы шантажировать человека, принуждать платить за это деньги».

Шерин также добавил, что, по его мнению, мессенджеры специально преподносят как безопасные, чтобы люди направляли через них всё больше откровенного. При этом депутат признался, что сам он кнопочным телефоном не пользуется.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерёг чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram. Сноуден отметил, что в 2014 году владельцем приложения WhatsApp стала компания Facebook Inc., которая теперь «слой за слоем удаляет различные уровни защиты».

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