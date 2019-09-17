Нарьян-Мар, , 12:54 — REGNUM Более 600 жителей Ненецкого АО присоединились к всероссийскому субботнику по очистке прибрежных территорий «Нашим рекам и озёрам — чистые берега». Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном департаменте природных ресурсов, экологии и АПК.

Всего за время акции было убрано 266 кубометров мусора, очистить удалось 42,6 километров береговой полосы.

Больше всего мусора убрано с береговых полос водоёмов Нарьян-Мара и посёлка Искателей. Тем не менее, жители сёл также активно участвовали в акции.

Ежегодная акция «Нашим рекам и озёрам — чистые берега» направлена на улучшение экологической обстановки и проводится во всех субъектах Российской Федерации. Участники очищают водоохранные зоны, причалы и берега от грязи, мусора, отходов производства и потребления. Жители Ненецкого автономного округа уже традиционно принимают в ней участие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком АО продолжается кампания по очистке берега Баренцева моря. В этом году идет работа по утилизации пяти брошенных судов.