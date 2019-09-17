Казань, , 12:50 — REGNUM Поисковые отряды Татарии от общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» участвуют в проекте «Крылья Татарстана» по восстановлению легендарного самолета-бомбардировщика Пе-2, который производили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве по делам молодежи республики.

Весной и летом 2019 года поисковики уже приняли участие в экспедициях в Ленинградской, Мурманской, Калужской и Тверской областях. В результате были найдены и доставлены в Казань семь фрагментов указанных самолетов. Кроме того, установлены имени и судьбы 12 членов экипажей бомбардировщиков.

Сейчас поисковики продолжают серию экспедиций для поиска и эвакуации фрагментов самолетов в Казань, которые в дальнейшем реставрируются и будут использованы при восстановлении модели.

Всего Казанский авиазавод произвел 11 214 самолетов Пе-2, из них 10 174 бомбардировщика произведены в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе прошлого года поисковики Татарии участвовали в подъеме со дна озера в Мурманской области бомбардировщика Пе-2. Тогда активистам удалось установить имена трех членов экипажа, погибших 14 августа 1942 года, которые входили в состав 29-го бомбардировочного авиационного полка ВВС Северного флота.