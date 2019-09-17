Красноярск, , 12:49 — REGNUM По состоянию на 12 сентября в Красноярском крае за счёт средств федерального бюджета от гриппа привиты 144 637 человек, в том числе 37 628 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в краевом управлении Роспотребнадзора.

Прививочная кампания в регионе продолжается. Сейчас в Красноярском крае, по данным ведомства, регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России в рамках прививочной кампании-2019 планируется привить от гриппа не менее 45% населения.

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