Уфа, , 12:52 — REGNUM Более 100 волонтеров Башкирии примут участие в первом республиканском слете юных добровольцев. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.

Первый республиканский слет юных добровольцев пройдет с 21 по 23 сентября 2019 года в детском оздоровительном лагере «Зорянка» Уфимского района Башкирии. В нем примут участие 27 команд.

Открытие слета состоится 21 сентября в 14:00 часов.

Программой слета участников предусмотрено проведение мастер-классов и практикумов по проектированию добровольческой деятельности и программ Российского движения школьников (РДШ). Кроме этого, во время работы слета пройдут классные встречи РДШ, деловые игры и творческие занятия. Напомним, что мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».