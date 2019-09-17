Киев, , 12:57 — REGNUM С начала гражданской войны на Украине по 15 августа 2019 года в Донбассе погибли 3339 человек, заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, сообщило 17 сентября информационное агентство «Укринформ».

Чиновник представила доклад о ситуации в Донбассе с середины мая до середины августа 2019 года.

«За три месяца, охваченные докладом, восемь гражданских лиц (четыре мужчины и четыре женщины) были убиты, а 60 — ранены. 56 стали жертвами артиллерийских обстрелов и огня из стрелкового оружия. Среди этих 56 пострадавших — девять детей. Всего за период конфликта, по состоянию на 15 августа, погибло 3339 гражданских», — рассказала Богнер.

Она добавила, что с 21 июля 2019 года, с момента начала очередного «перемирия», у ООН есть данные об одном раненом мирном жителе.

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Как сообщало ИА REGNUM, официально гражданская война в Донбассе началась 6 апреля 2014 года. В этот день спикер Верховной рады Александр Турчинов, узурпировавший должность президента Украины в ходе вооружённого государственного переворота, приказал ВСУ и добровольческим бандформированиям начать так называемую «Антитеррористическую операцию». Поводом для неё стали массовые протесты жителей Донбасса против переворота в Киеве, а также их требования федерализации Украины.