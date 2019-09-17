Ставрополь, , 12:33 — REGNUM В Ставропольском крае произведено задержание жителя Туркменского района, напавшего вчера, 16 сентября, с ножом на полицейского. Сотрудник МВД ранен и находится в больнице. В отношении 32-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей инцидента известно, что злоумышленник позвонил в службу «112» и совершил хулиганский поступок. На вызов приехали сотрудники полиции. При выяснении обстоятельств случившегося «подозреваемый беспричинно ударил ножом в грудь одного из полицейских, причинив проникающее ранение».

Сотрудниками СОБР Росгвардии и полицейскими МВД Туркменского района злоумышленник был задержан. Полицейский был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая помощь. Исполняющий обязанности начальника полиции ОМВД по Туркменскому району Владимир Малхасян навестил раненого и убедился, что его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время суд решает вопрос о мере пресечения в отношении нападавшего.