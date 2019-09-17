Белгород, , 12:35 — REGNUM После того как российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области, в которой отбывали наказание, мать Александра Кокорина прокомментировала встречу с сыновьями в своем Instagram 17 сентября.

«Я снова стала матерью!!! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами всё это время!» — написала она под фотографией, где на фоне стены колонии она сфотографировалась с братьями Кокориными.

Как сообщало ИА REGNUM, за участие в двух драках футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев, соответственно. Вместе со спортсменами в конфликтах принимал участие брат Александра — Кирилл. Он отбывал наказание в одной колонии с братом и также был выпущен по УДО.