Москва, , 12:11 — REGNUM В немецкой клинике, куда Анастасия Заворотнюк обращалась в поисках лечения от новообразования, ей сделали трепанацию черепа. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в апреле актриса была прооперирована в немецкой клинике, откуда 25 июня вернулась домой вместе со своей мамой. В ночь на 26 июня у актрисы поднялось давление, спровоцировав сильную головную боль. Прибывшую бригаду скорой помощи Анастасия встретила в постели, сама предоставила выписки из немецкой клиники. На голове у артистки при этом были видны швы от трепанации. Российские медики обнаружили, что врачи из Германии в качестве обезболивающего приписали очень мягкое средство, которое в случае с актрисой не помогало, ей сделали укол более сильного лекарства, что помогло купировать боль и стабилизировать давление. Бригада покинула дом только после того, как самочувствие Анастасии Заворотнюк улучшилось.

Семья Анастасии Заворотнюк по-прежнему воздерживается от общения с прессой, никак не комментирует здоровье актрисы. В настоящее время, по данным СМИ, артистка в тяжелом состоянии находится в московской частной клинике.