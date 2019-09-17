Вашингтон, , 12:08 — REGNUM За последние 35 лет доля американских рабочих, принадлежащих к профсоюзам, сократилась примерно вдвое, сообщает исследовательский центр Pew.

Членство в профсоюзе достигло своего пика в 1954 году: в эти организации входили почти 35% всех работников США (за исключением самозанятых). Самой низкой точки членство в профсоюзах достигло в 2012 году, упав ниже 14,4 миллиона человек, а затем незначительно возросло. В 2018 году уровень членства в профсоюзе составил всего 10,5%. Фактическое число членов профсоюзов в прошлом году составило 14,7 млн человек по данным Бюро трудовой статистики (BLS).

Отраслью с наибольшим снижением численности членов профсоюзов за 2000−2018 гг стал транспорт — с 21,7% до 14,5%. Эта отрасль включает в себя широкий спектр профессий от авиадиспетчеров и стюардесс до водителей автобусов. В некоторых профессиональных группах уровень членства в профсоюзах повысился, хотя и незначительно: например, в юридических профессиях уровень членства в профсоюзах вырос с 5,1% в 2000 году до 5,9% в 2018-м.

В опросе Pew Research Center 2018 года 51% жителей страны заявили, что снижение участия в профсоюзах было в основном плохим факторов для работающих людей, в то время как 35% сочли это в основном хорошим. В июльском опросе сего года 45% респондентов заявили, что профсоюзы оказывают положительное влияние на то, как идут дела в стране; 28% охарактеризовали их влияние как негативное.