Симферополь, , 11:53 — REGNUM Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов не допустит появления второго официального названия Крыма до тех пор, пока будет работать в парламенте спикером. Об этом он заявил журналистам 17 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я категорический против этих идей. У нас в Крыму есть, чем заниматься, колоссальный объём задач и проблем. Мы эти слова — «Республика Крым» — выстрадали, они нам не просто дались, все крымчане за них боролись долгие годы», — отметил Константинов.

Он также отметил, что полуостров после Крымской весны знает весь мир.

«А завтра спросите — Таврида — и мы будем все рассказывать, что когда-то это было Крымом. Ну зачем? Пока я спикер, этого не будет», — подчеркнул председатель Госсовета РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские греки выступили с инициативой присвоить российскому полуострову второе официальное название — Таврида. Депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко поддержал эту идею, выразив уверенность, что двойное наименование позволит подчеркнуть многовековую историю края.

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