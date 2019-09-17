Симферополь, 17 сентября 2019, 11:53 — REGNUM Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов не допустит появления второго официального названия Крыма до тех пор, пока будет работать в парламенте спикером. Об этом он заявил журналистам 17 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Он также отметил, что полуостров после Крымской весны знает весь мир.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские греки выступили с инициативой присвоить российскому полуострову второе официальное название — Таврида. Депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко поддержал эту идею, выразив уверенность, что двойное наименование позволит подчеркнуть многовековую историю края.
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