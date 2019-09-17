17 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

В аварии рейсового автобуса под Ярославлем погибли 8 человек и более 20 пострадали. Что могло стать прямой или косвенной причиной трагедии и может ли она повториться — размышляет корреспондент ИА REGNUM.

Антон Голицын, , 11:48 — REGNUM Резонансная авария с пассажирским рейсовым автобусом под Ярославлем 14 сентября, унесшая 8 жизней, может быть следствием системных проблем пассажирских перевозок в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с работой предприятия, которому принадлежал разбившийся ПАЗ. Впрочем, ИА REGNUM и ранее не раз сообщало о непростом состоянии транспортной отрасли региона.

Последствия аварии под Ярославлем ГУ МЧС по Ярославской области

Отметим: аварий пассажирских автобусов с таким количеством человеческих жертв в Ярославской области, по словам компетентных специалистов, не было в последние 40 лет.

В качестве предварительной версии аварии власти сразу же назвали нарушения правил дорожного движения погибшим водителем грузовика, который, вероятно, выехал на полосу встречного движения. Дорога — место повышенной опасности, и от случая не застрахован никто. Между тем, в ситуации с пассажирским транспортом важно не только то, «кто виноват». Жизнь пассажиров зависит не только от соблюдения правил дорожного движения водителем автобуса. Играют важную роль и многие другие факторы: техническое состояние автобуса, профессионализм и опыт водителя, состояние его здоровья и моральное состояние. Иначе говоря, сами условия перевозок даже в экстремальной ситуации должны обеспечивать сохранение жизни и здоровья пассажиров. Обязанность обеспечения таких условий в данном случае лежит, согласно закону, на правительстве Ярославской области. Именно оно занимается обеспечением межмуниципальных перевозок. Именно оно является и собственником компании перевозчика — АО «Ярославское АТП».

Собеседник ИА REGNUM, знакомый с работой компании, отмечает несколько проблем, которые, по его мнению, влияют на безопасность перевозок. При этом, по словам источника, эти проблемы характерны для многих транспортных предприятий Ярославской области (а, возможно, и страны в целом).

Проблема № 1. Техническое состояние автопарка

80% автобусов, занимающихся регулярными пассажирскими перевозками в Ярославской области, полностью изношены. Это не скрывает даже руководство области. Такие машины нельзя выпускать в рейс. Как рассказывает собеседник ИА REGNUM, иногда на сельской дороге машина не может отъехать от остановки. Если дорога имеет уклон, двери не закрываются — кузов просто перекашивает от старости. Ситуация тем хуже, чем дальше от областного центра. Машины ремонтируются, насколько возможно, но вечно это продолжаться не может. Обновление автопарка происходит крайне медленно. Так последнее сообщение в СМИ о приобретении новых автобусов «Ярославским АТП» датировано… 2014 годом. Как достижение в 2018 году правительство региона преподносило получение 11 бывших в употреблении автобусов из Москвы. 11 старых московских автобусов на всю область с населением более миллиона человек!

Проблема № 2. Слабый контроль.

Внешний контроль технической исправности пассажирских автобусов практически отсутствует. Контроль внутри самого предприятия не может быть объективным априори. По словам собеседника ИА REGNUM, такая функция ранее была у ГИБДД, но теперь она отсутствует.

То же самое происходит и с контролем состояния здоровья. Формально он есть, но, как говорит источник, если водитель «немного приболел», а заменить его некому, в рейс он уйдет все равно.

По идее, контролировать пассажирские перевозки должен департамент транспорта правительства области. Но, как мы помним, именно правительству и принадлежит главный областной перевозчик. Как на собственнике и органе власти на правительстве лежит обязанность, например, обеспечить АТП новыми автобусами (а денег на это не выделяется). А, с другой стороны, нужно контролировать — насколько хороши и безопасны эти самые автобусы. Коллизия, которая заставляет власти прятать проблемы, а не решать их.

Проблема № 3. Кадры.

Зарплаты водителей автобусов в Ярославской области колеблются от 15 до 30 тысяч рублей. В соседней Москве и области они начинаются от 50 тысяч. Отметим, что и на 30 тысяч в Ярославле невозможно, например, содержать семью. Поэтому водителями в регионе, в основном, работают люди предпенсионного возраста и редкие энтузиасты. Опытные водители среднего возраста давно ездят на заработки вахтовым методом в столичный регион или переехали туда насовсем.

Старые водители работают, сколько могут, а заменить их некем: молодежь не привлекают низкие зарплаты и изношенный транспорт. Велика и конкуренция с маршрутными такси, где заработки порой «чёрные», но выше.

Все это влияет и на моральное состояние водителей. Они должны думать о безопасности пассажиров, а приходиться — о хлебе насущном. При этом размер даже небольшого заработка не обеспечен. Оклад составляет лишь часть заработной платы. Премиальный же фонд зависит не только от выработки смен, но и от… выручки. Такая политика может быть оправдана в городе с невысоким скоростным режимом. Но охотиться за пассажирами на трассах, где ограничение скорости составляет 90 километров в час — значит рисковать жизнями тех, кого везешь.

Показательна ситуация, которая произошла этим летом на перевозках вокруг Рыбинска. Там филиал «Ярославского АТП» привлек на работу гастарбайтеров, не знающих ни город, ни маршрутов. Они, как сообщал телеканал «Рыбинск-40» спрашивали у пассажиров, куда им ехать. За кадром осталось, откуда прибыли в Рыбинск эти люди, где они жили, соответствовали ли условия их труда законодательству, имели ли они необходимую компетенцию?

Проблема 4. Внешняя агрессия

При этом рынок пассажирских перевозок пытается занять частный бизнес столичного происхождения. Так уже произошло в Переславле и бывшем Переславском районе, где подмосковная фирма вытеснила местного предпринимателя и филиал все того же «Ярославского АТП». В Ростовском районе госпредприятие также не смогло участвовать в конкурсе по причине налоговой задолженности — тендер выиграла опять же столичная фирма. По одной из версий и кризис в Рыбинске должен был привести к замене главного областного предприятия на московских коммерсантов, и лишь громкий общественный резонанс и недовольство жителей не позволили довести эту операцию до конца.

Проблема 5. Экономия, и еще раз экономия.

Перевозка пассажиров — убыточное дело. Она субсидируется из регионального бюджета. При этом в условиях постоянного дефицита бюджета Ярославской области и общей задачи по ненаращиванию госдолга, статья «пассажирские перевозки» постоянно урезается. Так в 2018 году по статье «Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области» было запланировано 953 млн рублей, фактически потрачено 883 — на 70 миллионов меньше (здесь и далее — данные отчета об исполнении бюджета Ярославской области, опубликованные на сайте Ярославской областной думы). В 2017 году ситуация была еще плачевнее — из 962 млн рублей по плану выделили лишь 706. Недофинансирование составило 256 миллионов или 27%!

Как видно из этих цифр, в 2018 году был сокращен даже план госрасходов на перевозку пассажиров. А теперь вспомните, сколько стоил бензин в 2016 году и сейчас. Попробуйте ездит на работу на автомобиле, каждый год сокращая траты на это.

Помимо прямых расходов бюджета на организацию перевозок есть и косвенные: социальные льготы пассажирам. Для транспортных предприятий это гарантированный госзаказ, позволяющий планировать свою деятельность. Но и в этой сфере ярославские власти столь же экономны. В 2017 году на проезд льготников в областном бюджете заложили 802 млн рублей, в 2018 — уже 767 млн. Но и эти деньги до транспортных предприятий дошли не в полном объеме: на 127 млн меньше в 2017 и на 25 млн меньше в 2018-м.

Поскольку объем бюджетных субсидий для перевозчиков напрямую зависит от стоимости проезда, власти региона проводят тактику сдерживания тарифов, чтобы не увеличивать выплаты из бюджета. Это хорошо для бюджета и для пассажиров (билеты относительно недорогие), но плохо для предприятий, у которых просто не остается денег на покупку новых автобусов и рост зарплат.

Вечная экономия приводит к появлению множества «тонких мест». А где тонко, там и рвется.

Будут ли сделаны выводы?

По факту трагедии у Заячьего холма расследуется уголовное дело. Оно возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пока что это формальный момент. Следователи могут установить, что те или иные нарушения в транспортном предприятии привели к гибели и травмам людей. А могут и сделать обратный вывод: Ярославское АТП оказывало услуги качественно, и причиной трагедии стало роковое стечение обстоятельств. Свою проверку начал и Ространснадзор. Его специалисты должны понять, насколько правильна работа предприятия в целом с точки зрения закона и других нормативных актов. Вне зависимости от трагедии. Хочется верить, что и расследование, и проверки будут объективными и беспристрастными, а реакция на выявленные проблемы — адекватной и оперативной.

Читайте ранее в этом сюжете: В МЧС сообщили точное число жертв ДТП с автобусом в Ярославской области