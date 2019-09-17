Красногорск, , 11:47 — REGNUM В Московской области на территории 24-х муниципалитетов пресекли 216 случаев парковки на газонах. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в пресс-службе Госадмтехнадзора

Как заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, это итог инспекций, проведенных за последнюю неделю с 9 по 13 сентября. Материалы с данными о нарушениях правил парковки передали в ГИБДД для установления личности владельцев, возбуждены административные дела. Припаркованные на газонах автомобили обнаружили в Красногорске и прилегающих деревнях, Ленинском районе, Одинцове, Клину, Домодедове, Коломне, Люберцах, Подольске, Павловском Посаде, Фрязино, Солнечногорске, Истре, Нарт-Фоминске, Дубне, Жуковском, Раменском, в Кашире, Балашихе, Химках, Мытищах и Лобне.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госадмтехнадзор Московской области с начала 2019 года поступило свыше 300 тыс. жалоб от жителей. Большая часть обращений касалась парковки на газонах, нарушения графика вывоза мусора и уборки, неисправности освещения и плохого состояния тротуаров.

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