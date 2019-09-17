Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Поездка в США 16-летней экоактивистки Греты Тунберг вызвала живую дискуссию, обсуждается выступление Тунберг у Белого дома и в шоу на канале Comedy Central. Известнейший в США комик Сара Сильверман смелее всех высказалась о Тунберг в своем твиттере, где у нее 12,6 млн читателей, назвав шведку самим Богом.

Сара Сильверман «Думаете, вы узнаете Иисуса, когда он вернется? Он — вот эта девочка. И вы даже не видите этого».

Такие громкие слова Сильверман вызвало заявление Тунберг о том, что при демократии те, кто наделен властью, не должны игнорировать мнение общества. Высказывание Сильверман, которую в твиттере читают десятки крупных американских политиков, возмутило известного борца с экорадикализмом Дэниэла Тёрнера, и отнюдь не с религиозной точки зрения.

Дэниэл Тёрнер «Я считаю кошмарным, что экорадикалы возвеличат эту шестнадцатилетку только для того, чтобы продвинуть собственные интересы. А когда использовать ее будет больше нельзя, ее просто вышвырнут, как будто ничего и не было!»

Как сообщало ИА REGNUM, Тунберг может получить Ноебелвскую премию мира за свой «вклад в борьбу с глобальным потеплением». Отметим, что в США тема «глобального потепления» является важным элементом предвыборной борьбы Демократической партии с действующим президентом Дональдом Трампом.