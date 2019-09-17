Минск, , 12:02 — REGNUM Фестиваль «Wargaming Fest: День танкиста» в Минске посетили более 250 тыс. человек из 28 стран. Это абсолютный рекорд мероприятия, сообщила пресс-служба праздника 16 сентября.

Wargaming Fest Пресс-служба мероприятия

Wargaming Fest Пресс-служба мероприятия

Фестиваль проходил на территории площадью 100 гектаров, на которой были расположены около 120 развлекательных площадок. Гости праздника могли попробовать игровые зоны, ознакомиться с историей военной техники, а также посетить концерты известных музыкантов — хедлайнерами фестиваля стала американская группа The Offspring.

Напомним, «Wargaming Fest: День танкиста» (WG Fest) прошёл 15 сентября 2019 года в Минске (Белоруссия). В рамках мероприятия разработчики из компании Wargaming презентовали игровые новинки и провели киберспортивный чемпионат по World of Tanks.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймер бросил матч по Hearthstone из-за турнира Auto Chess с призом $1 млн