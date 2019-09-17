Берлин, , 11:43 — REGNUM Гёрлицкий парк в берлинском районе Кройцбург давно стал притчей во языцех: весь город знает, что это место собраний наркоманов и наркоторговцев. Как показывает полицейская статистика, в этом году ситуация с преступностью здесь обострилась, пишет газета Berliner Morgenpost.

Согласно опубликованным данным, с января по 9 сентября 2019 года полиция провела в парке 264 операции и подвергла проверке около 2,1 тыс. человек. Были зарегистрированы 107 подозреваемых в незаконной торговле наркотиками, большинство из них — приезжие из африканских стран. Больше всего среди них уроженцев Гвинеи (52), Гвинеи-Бисау (16) и Гамбии (13). Против 215 человек возбуждено дело о незаконной покупке и хранении наркотиков, в основном это также мигранты из Африки.

В первое полугодие 2019 года в Гёрлицком парке зафиксировано 1533 преступления, из них 499 связаны с наркотиками, 143 — нанесение телесных повреждений, 82 — случаи мошенничества. За весь 2018 год число совершенных в парке преступлений составило 2651.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам населения Германии, Берлин входит в число самых небезопасных немецких городов. В 2018 году в столице было совершено самое высокое число преступлений против жизни за последние 10 лет.

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