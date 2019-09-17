Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM Несмотря на грядущее похолодание, в Ростовской области сохранится пожароопасность самого высокого класса. Штормовое предупреждение объявило региональное управление МЧС России 17 сентября.

«В период 18−20 сентября чрезвычайная пожароопасность (5 класс) сохранится в большинстве районов Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что к концу недели на Дону ожидается похолодание. 22 сентября уличные термометры покажут в дневные часы не больше + 13 градусов. Ночью температура воздуха опустится до 7 градусов тепла.

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