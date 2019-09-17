Бангкок, , 11:41 — REGNUM В зоопарке в городе Чиангмай умерла панда, переданная Китаем в аренду Таиланду. Известно, что животное 6 августа отпраздновало свой 19-й день рождения и было в добром здравии. Однако накануне, 16 сентября, панда умерла. Об этом сообщает Viral Press.

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В настоящее время тело погибшего животного находится в зоопарке, куда должны прибыть представители Китая, чтобы провести вскрытие. Персонал зоопарка считает, что Чжуан Чжуан, так звали панду, мог подавиться едой или умереть от старости.

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«Причина смерти пока не установлена. Нам приходится ждать экспертов из Китайской Народной Республики для проведения расследования», — уточнил директор зоопарка.

Генеральное консульство Китая в таиландском Чиангмае подтвердило в 16 сентября 19-летний самец гигантской панды, живущий в зоопарке Чиангмая, умер.

Самец панды прибыл в Чиангмай с самкой бамбукового медведя в октябре 2003 года. Медведи были подарком из Китая в знак укрепления отношений между двумя странами.

Добавим, что панды в дикой природе живут около 20 лет.

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