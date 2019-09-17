Нальчик, , 11:38 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлен факт крупной задолженности по взносам предприятий в Пенсионный фонд. Более 21 млн рублей задолжал ряд компаний, нарушив налоговое законодательство, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

На 15 сентября задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование числится за ООО «Мадар», фирмой «Стройкоммунсервис», «Объединением парка культуры и отдыха», компаниями «Гидрометалург», «Консультант плюс КБР», «Каббалкторг» и МУП «Водоканал».

В адрес руководителей данных предприятий прокуратура направила представления об устранении допущенных нарушений требований налогового законодательства. При этом ведомство подчеркнуло, что такие задержки внесения взносов в ПФ РФ «негативно сказываются на социально-экономическом положении города Нальчика и республики в целом».