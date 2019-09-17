Москва, , 11:37 — REGNUM Пассажиры некоторых рейсов авиакомпании Utair могут получить подушечки с никотином. Об этом производитель договорился с перевозчиком, сообщает 17 сентября РБК.

Продукт с никотином раздают с 15 сентября в рамках промо-акции, принять в ней участие могут совершеннолетние пассажиры. Закону такая кампания не противоречит.

Директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова отметила, что иногда пассажиры нарушают правила и курят в туалетах в самолетах и аэропортах. Теперь они могут получить продукты с никотином, что снизит дискомфорт некурящих пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за курение в самолёте грозит штраф. Так, молодой авиапассажирке из Челябинска придется заплатить 1500 рублей за свою привычку.

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