Самара, , 11:36 — REGNUM Водитель трамвая из Самары вошел в пятерку лучших в России. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, Сергей Панин, который работает водителем в Кировском трамвайном депо на 13 маршруте, получил максимальное количество баллов за теорию по устройству подвижного состава и знанию правил дорожного движения. На 20 вопросов по ПДД самарец ответил за 52 секунды.

В итоге, набрав 62,4 балла, он занял 4 место. От 3-го места его отделил лишь 1 балл.

Напомним, что XVII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» прошел с 11 — 13 сентября в Казани. В нем приняли участие 31 водитель трамвая из 25 городов страны. Его участники продемонстрировали навыки управления подвижным составом и показывали свои теоретические знания.

1 место занял Беляев С.А. из Екатеринбурга, 2 место завоевал Пехов А.С. из Коломны и 3 место поделили между собой Гнусов П.М. из Ижевска и Салихова М.Т. из Казани.