Белоярский, Югра, , 11:31 — REGNUM В Югре обсуждают благоустройство набережной «Сэй Пан» в посёлке Белоярском. У жителей автономного округа вызвала недоумение трата денег на лавочки, не приспособленные для того, чтобы на них сидели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скамейка на набережной «Сэй Пан» Официальный паблик правительства Югры, vk.com/shtabugra

«Правильно. Посидеть и дома можно», — пишет один комментатор.

Скамейка на набережной «Сэй Пан» Официальный паблик правительства Югры, vk.com/shtabugra

Скамейка на набережной «Сэй Пан» Официальный паблик правительства Югры, vk.com/shtabugra

«Надеюсь, рядом есть обычные скамейки, чтоб люди сидели и любовались местным творчеством», — иронизирует другой.

Скамейка на набережной «Сэй Пан» Официальный паблик правительства Югры, vk.com/shtabugra

Скамейка на набережной «Сэй Пан» Официальный паблик правительства Югры, vk.com/shtabugra

Отметим, что проект благоустройства набережной «Сэй Пан» стал победителем всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году. На его реализацию был выделен федеральный грант в размере 60 млн рублей.