Красногорск, 17 сентября 2019, 11:31 — REGNUM В Московской области очистили от сухостоя территории девяти муниципалитетов. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в пресс-службе Госадмтехнадзора Подмосковья.
Как заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, опиловку засохших и поврежденных деревьев вели более чем в 30 точках, 20 из которых находятся в городском округе Реутов.
Также представляющие опасность деревья нашли в Волоколамске, городском округе Павловский Посад, в Зарайске, Одинцове, Пушкинском городском округе, Балашихе, Воскресенске и Мытищах.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области устранили 1032 нарушения порядка содержания вылетных магистралей.
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