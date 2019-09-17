Красногорск, , 11:31 — REGNUM В Московской области очистили от сухостоя территории девяти муниципалитетов. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в пресс-службе Госадмтехнадзора Подмосковья.

Как заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, опиловку засохших и поврежденных деревьев вели более чем в 30 точках, 20 из которых находятся в городском округе Реутов.

«Было возбуждено пять дел об административных нарушениях, что привело к оперативному устранению сухостоя со стороны ответственных организаций», — отметил Баженов.

Также представляющие опасность деревья нашли в Волоколамске, городском округе Павловский Посад, в Зарайске, Одинцове, Пушкинском городском округе, Балашихе, Воскресенске и Мытищах.

«В соответствие с региональным законом «О благоустройстве в Московской области» усохшие или поврежденные деревья, представляющие угрозу для безопасности, должны быть удалены в течение недели с момента обнаружения сотрудниками надзорного органа», — добавил Олег Баженов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области устранили 1032 нарушения порядка содержания вылетных магистралей.

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