Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева готовятся с свадебному торжеству, которое состоится 17 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, свадебный банкет пройдет в особняке XVIII века в центре Санкт-Петербурга, который является родным городом для невесты. Всего приглашено около 200 гостей. Сам брак был заключен ранее в присутствии 20 человек, самых родных режиссеру и актрисе.

Невеста готовится к церемонии в одном из отелей у Невского. Для свадебного вечера Паулина Андреева выбрала платье Maison Bohemique.