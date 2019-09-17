Додома, , 12:25 — REGNUM Несмотря на то, что малярия считается основной причиной смерти в мире, танзанийские парламентарии, ведущие борьбу с данным заболеванием, сделали обнадеживающее заявление. По их словам, к 2030 году малярия полностью исчезнет.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, оптимистичное заявление было сделано секретарем организации «Парламентарии Танзании против малярии» (TAPAMA) Рафаэлем Чегени во время передачи национального плана по ликвидации малярии Генеральному секретарю Министерства здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании Зайнабе Чауле.

На двухдневном семинаре, в котором приняли участие различные заинтересованные стороны по этому вопросу, Чегени сообщил, что парламентарии страны уже начали меры по реализации плана по ликвидации малярии к 2030 году.

Чегени подчеркнул, план призван напомнить депутатам об их обязанности следить за показателями смертности от данного заболевания и ответственности за лиц, заразившихся малярией в их округах.

Председатель организации Ризики Лулида, в свою очередь, добавила, что данный план был разработан в связи с большим количеством смертей среди беременных женщин и детей до пяти лет.

Со своей стороны, Генеральный секретарь Министерства здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании Зайнабу Чаула, получив план, отметила, что каждый человек имеет возможность обеспечить ликвидацию малярии.

Чаула упомянула в своей речи, что Правительству Танзании удалось снизить заболеваемость малярией с 14,4% до 7,3%. Тем не менее, как утверждается, болезнь по-прежнему продолжает представлять угрозу для населения страны.