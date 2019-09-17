Официальный представитель Индийской организации космических исследований А.С. Киран Кумар заявил общественности, что орбитальный аппарат лунной миссии Чандраян-2 с помощью микроволновых двухчастотных датчиков будет получать информацию о постоянно затемненных частях Луны и тем самым дополнит карту естественного спутника Земли.

Нью-Дели, , 11:47 — REGNUM «Также будут производиться снимки поверхности с помощью камеры с очень высоким разрешением и большим спектральным диапазоном», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, ожидается, что результаты этой миссии значительно превзойдут достижения миссии Чандраян-1 десятилетней давности.

Напомним, что 22 июля Индийская организация космических исследований дала старт новой лунной миссии Чандраян-2, целью которой являлось совершение мягкой посадки модуля на поверхность Луны близ Южного полюса. Однако 7 сентября на высоте около 2,1 километр над поверхностью спутника посадочный модуль потерял связь со станцией.