Москва, , 11:28 — REGNUM В Госдуме считают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю из области фантастики и предлагают идти по пути постепенного сокращения рабочих часов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«Мне кажется, что надо идти не по принципу сокращать дни, а по принципу сокращать часы», — заявил депутат Госдумы Михаил Тарасенко («Единая Россия»).

Идея перейти на четырехдневную рабочую неделю нереальна.

«На нынешнем этапе это возможно лишь для чиновников, на реальных предприятиях на 20 процентов повысить производительность труда, не меняя технологию, это из области фантазии, это моя позиция», — сказал парламентарий.