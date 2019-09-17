Москва, , 11:24 — REGNUM С начала 2019 года в Москве высажено более 480 тыс. многолетних неприхотливых растений, которые не боятся морозов, жары и вредителей, сообщается на портале мэра столицы.

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Растения высажены на крупных магистралях, улицах, проспектах, в скверах и парках.

В следующем году весной москвичи и гости столицы увидят 105 видов многолетних цветов, среди них хосты, лилейники, шалфей, эхинацею и др.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года в Москве на вновь благоустроенных улицах высадили более 19 тыс. кустарников.

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