Дербент, Дагестан, , 11:22 — REGNUM Четыре спортивные площадки получил дагестанский город Дербент от властей республики в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в пресс-службе администрации города.

«Хочу выразить благодарность министру спорта и физической культуры Дагестана Магомеду Магомедову за такой подарок. Он всегда поддерживает Дербент и всегда откликается на все наши инициативы», — написал на своей странице в Instagram глава города Хизри Абакаров.

Спортплощадки силами управления ЖКХ и молодежных организаций установлены во дворах города — на ул. Чапаева, 40, Хизроева, 9, генерала Сеидова, 18 и Чапаева, 44. В мэрии отметили, что последние два двора в скором времени будут полностью обустроены по программе «Комфортная городская среда».

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