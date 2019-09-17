Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM В Петербурге 17 сентября начал работу VII Форум ректоров высших учебных заведений России и Китая, а также II заседание Ассоциации классических университетов двух стран, передает корреспондент ИА REGNUM.

Открытие форума в здании СПбГЭУ на набережной канала Грибоедова посетила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, а также более 40 руководителей вузов двух стран.

«Сегодня практически в этом зале присутствует весь цвет российской и китайской высшей школы. Именно вашими усилиями закладываются основы и создается костяк будущих квалифицированных специалистов, будущих руководителей, которые должны вывести наши национальные экономики на качественно новый уровень», — обратилась Татьяна Голикова к собравшимся.

Дальнейшие обсуждения будут касаться вклада ведущих китайских и российских университетов в развитие ЕАЭС и Большой Евразии, а также китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Так, по словам Голиковой, необходимы дополнительные программы по обучению русскому и китайскому языкам.

«По нашему мнению, реализация этих масштабных проектов будет способствовать укреплению экономики и политической стабильности, развитию интеграционных процессов на евразийском континенте», — сказала Голикова.

Правительство РФ также ожидает, что результатом станет и существенное улучшение качества жизни в государствах континента.

На данный момент между вузами России и Китая уже подписано порядка 2,5 тыс. соглашений. К 2020 году предполагается нарастить объем академического обмена до 100 тыс. человек в год, сейчас он превышает 90 тыс. человек.

Добавим, что в настоящее время большинство иностранных студентов, обучающихся в Петербурге, приехали из Китая. В прошлом учебном году их было 5,5 тысяч. Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого и Санкт-Петербургский государственный экономический университет имеют свои представительства в Харбине, Шанхае и Сиани.