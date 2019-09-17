Сеул, , 12:38 — REGNUM Треть южнокорейских школьников патологически зависимы от своих смартфонов. К такому выводу пришли эксперты из Министерства здравоохранения, опросив 2510 учащихся в возрасте от 9 до 17 лет.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, 34% респондентов проводят слишком много времени за смартфонами и не могут себя контролировать. Речь идёт о более, чем пяти часах использования в день. Это приводит к конфликтам в семье, с друзьями, вызывает проблемы с учебой и здоровьем, отмечают социологи. При этом, больше всего зависимых от смартфонов тинейджеров находится в возрастной группе 12−17 лет среди детей из малообеспеченных семей.

Ученые рекомендовали родителям проблемных детей установить правила использования смартфонов и даже прибегнуть к помощи специалистов, чтобы избавить детей от зависимости.