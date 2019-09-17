Гранд-Сент, Франция, , 16:58 — REGNUM Во Франции из палаточного лагеря эвакуировали около 900 мигрантов. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел 17 сентября в городе Гранд-Синт недалеко от Ла-Манша. Местные власти обосновали свои действия опасениями по поводу безопасности людей и санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении.

Среди мигрантов, которых вывозили из палаточного лагеря, было немало семей с детьми, многие из мигрантов являются иракскими курдами.

Напомним, мигранты, спасающиеся от нищеты и конфликтов на родине, уже давно скапливаются в городах и поселениях вдоль французского побережья в надежде пересечь Ла-Манш и попасть в Великобританию.