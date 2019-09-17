Киев, , 11:20 — REGNUM В 2021 году объём контрабандных товаров, завезённых на Украину составит около $17,2 млрд, заявили представители аналитической группы Ukraine Economic Outlook 17 сентября на пресс-конференции в информационном агентстве «Украинские новости».

По оценке экспертов, объём контрабанды в 2019 году составит $13,5 млрд, в 2020 году $15,4 млрд, а в 2021 году — $17,2 млрд.

«В основном это оборудование и электроника — 21,4%, АПК — 16,5%, химическая продукция (в том числе фармацевтика) — 14,3%», — рассказал экономист Григорий Кукуруза.

По его словам, ВВП Украины ежегодно теряет из-за контрабанды до 10,8 млрд гривен.

Украина разрабатывает меры, которые не позволят свободно продавать контрабандный товар, заявил директор департамента таможенной политики министерства финансов Украины Александр Москаленко. По его словам, пока на Украине будет свободно продаваться контрабандный товар, его ввоз будет оставаться стабильно высоким.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) рассказали, что с начала 2019 года пограничники пресекли перемещение через украинскую границу более 1,3 млн пачек сигарет. За год поток сигаретной контрабанды увеличился на треть.

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