Черкесск, , 11:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлен факт незаконной рубки леса. Противозаконный бизнес организовали два жителя станицы Преградная. Они вырубили в Преградненском лесничестве 61 дерево породы дуб, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 12 млн рублей. При обыске у них был найден трактор без номеров, бензопила и два грузовика, груженые лесом. Установлено, что ранее они уже были судимы. В отношении «черных лесорубов» возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Карачаево-Черкесии попали под уголовное преследование лесники, занимавшиеся незаконной рубкой и продажей леса. Сумма ущерба государству, нанесенная их деятельностью, превысила 1,5 млн рублей.

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