Тегеран, , 11:25 — REGNUM Высшая комиссия по неинфекционным заболеваниям ВОЗ объявила Иран одной из самых успешных стран в борьбе с неинфекционными заболеваниями во всем мире. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Немаки, борьба с данным видом болезней была названа одной из главных задач в иранской системе медицинской помощи еще в 2017 году. Он с удовлетворением констатировал тот факт, что комиссия ВОЗ порекомендовала другим странам мира перенимать иранский опыт в сфере борьбы с неинфекционными болезнями.

Напомним, что Иран является одной из 15 стран — членов Высшей комиссии по неинфекционным болезням ВОЗ.