Ыгдыр, , 15:47 — REGNUM Представители 40 организаций гражданского общества Турции провели митинг в Ыгдыре, где почтили память погибших в результате теракта Рабочей партии Курдистана в районе Кулп провинции Диярбакыр, выразили поддержку акции матерей Диярбакыра, требующих возвращения своих похищенных террористами детей, и опубликовали совместное заявление, осуждающее террористическую группировку.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, во время митинга был развернут гигантский турецкий флаг. Текст совместного заявления зачитал глава местного отделения общества Memur-Sen Эркан Чигдем.

Он заявил: «После проведения контртеррористических операций не осталось места, куда эти подлецы могли бы бежать, им больше негде прятаться. Группировка, приговоренная к уничтожению, ради шанса на спасения обратилась к тому, что умеет лучше всего — убийству мирных граждан».