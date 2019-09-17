Найроби, 17 сентября 2019, 11:02 — REGNUM В Кении широко распространились фотографии жеребенка зебры с окрасом «в горошек», проживающего в национальном парке Масаи-Мара. Об этом сообщает ВВС Africa.
Ассоциация охраны дикой природы Масаи Мара (MMWCA) впервые опубликовала его фотографию на Facebook в субботу, 14 сентября.
В понедельник, 16 сентября, история была подхвачена известным блоггером Мутумой Унтамедом, который поделился другими фотографиями зебры с необычным окрасом.
Он рассказал ВВС, что фото сделал гид, работающий на Ассоциацию охраны дикой природы Масаи-Мара. Кенийская газета Daily Nation назвала имя гида. Им оказался Энтони Тира.
«Сначала я подумал, что это была зебра, которая была поймана и раскрашена или помечена для целей отслеживания миграции. Я был удивлен, когда впервые увидел ее», — рассказал гид. Он сказал газете, что у молодой зебры от природы нарушена пигментация кожи.