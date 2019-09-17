История вопроса

Охрана природы, - это комплекс мер, ограничивающих негативное воздействие человеческой деятельности на природу.

В результате экономической деятельности человека уничтожаются леса, загрязняются водоёмы, исчезают многие виды флоры и фауны. Особенно усилилось воздействие человека на природу с началом научно-технической революции в XIX веке, и во второй половине XX века последствия необдуманного пользования природы стали очевидными для всех.

Мероприятия по охране природы включают в себя законодательные ограничения на занятие какими-либо видами деятельности, наносящими ущерб окружающей среде, введение квот на выбросы отходов производства, в том числе в водоёмы и в атмосферу, создание природоохранных зон (заповедников), запрет производства некоторых изделий, особо опасных для окружающей среды, захоронение опасных отходов.

Также принимаются меры по ликвидации ущерба, причинённого природной среде деятельностью человека, - высаживаются леса, выращиваются и расселяются животные, рыбы, птицы.

В нашей стране охраной природы занялись всерьёз только в советское время. В 1920-е годы было создано «Всероссийское общество охраны природы» и приняты первые государственные документы в этой области. В 1960 году был принят закон РСФСР «Об охране природы», в 1978 году вышло первое издание «Красной книги», в которую внесены все биологические виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

