Вашингтон, 17 сентября 2019, 11:03 — REGNUM Останки 2246 абортированных эмбрионов обнаружены в доме гинеколога Ульриха Клопфера, сообщает 16 сентября Indy Star. До потери лицензии Клопфер, умерший две недели назад, произвел тысячи абортов в клиниках Индианы, однако откуда именно появились останки — пока неизвестно, равно как и то, продолжал ли доктор свою деятельность нелегально.
Случившееся прокомментировал вице-президент США Майк Пенс на свой странице в твиттере.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале года Пенс оказался в центре скандала, связанного с его супругой Карен. Вторая леди США решила преподавать в христианской школе, которая не принимает ЛГБТ-учителей и учеников, что вызвало раздражение т.н. прогрессивной общественности.