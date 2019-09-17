Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Останки 2246 абортированных эмбрионов обнаружены в доме гинеколога Ульриха Клопфера, сообщает 16 сентября Indy Star. До потери лицензии Клопфер, умерший две недели назад, произвел тысячи абортов в клиниках Индианы, однако откуда именно появились останки — пока неизвестно, равно как и то, продолжал ли доктор свою деятельность нелегально.

Случившееся прокомментировал вице-президент США Майк Пенс на свой странице в твиттере.

Майк Пенс «Ужасная находка… должна шокировать сознание каждого американца. Когда я был губернатором Индианы, мы отозвали его лицензию и приняли закон, требующий, чтобы к останкам плода относились с достоинством. Его действия необходимо полностью и тщательно расследовать, останки нерожденных должны рассматриваться с уважением, а для защитников абортов [это происшествие] — постыдно. Мы всегда будем стоять за нерожденных».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале года Пенс оказался в центре скандала, связанного с его супругой Карен. Вторая леди США решила преподавать в христианской школе, которая не принимает ЛГБТ-учителей и учеников, что вызвало раздражение т.н. прогрессивной общественности.