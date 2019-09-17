Москва, , 11:26 — REGNUM Работа комплексов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» была проверена в раках российских стратегических учений «Центр-2019». Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ на сайте ведомства.

Сообщается, что боевые расчеты С-400 и «Панцирь-С» выехали в районы учений, где были развернуты для обеспечения защиты войск, задействованных в учениях от ударов авиации и крылатых ракет.

«Военнослужащие подразделений ПВО отработали нормативы развертывания комплексов и перемещения в запасные позиционные районы», — говорится в сообщении Минобороны.

Стоит отметить, что в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019» участвует около 128 тыс. военнослужащих. Планируется задействовать более 20 тыс. единиц различного вооружения. Учения проводятся с 16 по 21 сентября на шести полигонах в Оренбургской, Астраханской, Челябинской, Кемеровской и Курганской областях, в Дагестане и Алтайском крае, а также в акватории Каспийского моря.