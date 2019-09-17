Калуга, , 11:49 — REGNUM 45 фасадов в многоквартирных домах Калужской области планируется отремонтировать в 2019 году в рамках программы капитального ремонта. Стоимость работ составит около 150 млн рублей. Ремонт одного фасада обойдется в среднем в 3,3 млн рублей. Об этом 17 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Фасадные работы выполняют в девяти муниципальных районах области, а также в Калуге и Обнинске. Наибольшее количество фасадов — 14 — капитально ремонтируют в Калуге. В Обнинске завершается ремонт фасада в одном многоквартирном доме по проспекту Ленина так, как в городе в основном ремонтируют крыши, которых в работе 33.

«В 2019 году в плане капитального ремонта нет фасадных работ в домах выше пяти этажей. К тому же, пятиэтажек всего четыре. Три расположены в Калуге, одна — в Людинове. Почти 78% домов, где в этом году проходит ремонт фасадов, двухэтажные. Сейчас капитальный ремонт фасадов завершился в 24 многоквартирных домах. Еще в восьми домах ремонт выполнен более чем на 80%», — сказала Нина Борисова.

Комиссионная приёмка двух капитально отремонтированных фасадов состоялась в Калуге на улице Кирова и в Сухиничах, в доме по улице Железнодорожной. Кстати, приёмка фасадных работ продолжится в двух домах на улице Совхозной в городе Тарусе.