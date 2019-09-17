Исламабад, , 11:18 — REGNUM 16 сентября правительство пакистанской провинции Синд, возглавляемое оппозиционной «Пакистанской народной партией» пообещало очистить столицу провинции, мегаполис Карачи, «за один месяц».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр муниципального управления Синда Насир Хусейн Шах заявил, что кампания «чистый Карачи» начнется 21 сентября. Правительство создало временную систему сбора мусора, и увеличило возможности по переработке твердых отходов, чтобы справиться с «мусорным кризисом». По словам министра, ежедневно из многомиллионного Карачи вывозится 12 тысяч тонн мусора.

Экономическая столица Пакистана Карачи переживает тяжелый кризис: в городе скопилось огромное количество неубранного мусора, также не были до конца устранены последствия наводнения в сезон муссонов. В городе, как и в других крупных населенных пунктах страны, распространяется лихорадка денге. В Исламабаде уже несколько раз заявляли о возможности введения прямого управления, чтобы спасти Синд и Карачи.