Исламабад, , 13:04 — REGNUM Правительство пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва обязало всех школьниц средних и старших классов «покрывать голову», чтобы защитить их от «неэтичных происшествий».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, ношение головных платков, чадры или абайи (длинное традиционное платье) стало обязательным для всех девушек средних и старших классов. По мнению министерства образования провинции, это требование соответствует традициям Хайбер-Пахтунхвы и нормам Ислама. В министерстве также подчеркнули, что необходимо «сделать все возможное для образования наших девочек», а «пристальные взгляды» и случаи домогательства не позволяют им нормально заниматься.

Как отметили в министерстве образования, многие девушки в школах носят дупатту (длинный шарф) или «частичную чадру». По мнению чиновников, этого недостаточно, чтобы «прикрыть их тела».