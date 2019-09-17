Барнаул, , 10:41 — REGNUM Инициативу с изменениями правил ухода в отпуск и увольнений корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых. По её словам, законопроект о том, чтобы российские работники могли уходить в отпуск по новым правилам — подавая заявление в электронном формате — лучше отложить на отдалённое будущее.

«У законопроекта, закрепляющего в Трудовом кодексе РФ цифровизацию трудовых отношений, двойственный характер. С одной стороны, он облегчает документооборот между работником и работодателем, что особенно важно при удаленности нанимателя. С другой стороны, на мой взгляд, нормы проекта весьма коварны. Важнейшие процедуры, связанные с изменением условий труда или прекращением трудового договора, должны иметь самую высокую степень защиты прав трудящегося.

Оксана Молодых Представьте ситуацию: уведомление работника происходит по электронной почте о сокращении его ставки, работник не обладает развитыми навыками и привычкой использования техники и указал свою почту при заключении договора, потому что работодатель попросил. Описывать итоги этого примера смысла нет. Говорить о том, что использование электронного документооборота работник имеет право отменить в любой момент, — также маловесомый аргумент. Может оказаться поздно отстаивать свои права.

Полагаю, что подобные нормативные «вольности» — это необоснованное снижение гарантий прав работников в данных условиях. Многие зрелые граждане не привыкли еще к современным формам общения, и введение такого подхода лучше отложить на отдаленное будущее. Как вариант — можно исключить электронный документооборот в вопросах, связанных с привлечением работника к ответственности, изменением трудового договора и его прекращением», — отмечает барнаульский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, которым предложено закрепить в Трудовом кодексе цифровизацию трудовых отношений, был внесён в Госдуму РФ в конце июня 2019 года и должен был вступить в силу с 1 октября, однако документ до сих пор не прошёл первое чтение.

Как пояснил один из авторов инициативы, депутат Госдумы РФ Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»), слова которого приводит РБК, инициатива об изменении правил ухода в отпуск пока находится на рассмотрении, отзывать законопроект пока не собираются.

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