Нью-Дели, , 10:37 — REGNUM Старейший научно-исследовательский центр «Геологическая служба Индии», задача которого состоит в картографировании территории страны, впервые привлек к сбору данных 300 беспилотных летательных аппаратов. Эксперты утверждают, что это облегчит оцифровку имеющихся картографических материалов, а также позволит получить изображение отдаленных районов страны с более высоким разрешением.

По сообщению индийского новостного агентства Хинду, на сегодняшний день разрешение карт геологической службы Индии составляет 1:250 000, то есть один сантиметр на бумаге соответствует 2500 сантиметрам ландшафта. Использование беспилотников позволит увеличить разрешение до соотношения 1:500, один сантиметр на бумаге будет соответствовать 500 сантиметрам ландшафта.

Кроме того, генеральный директор геологической службы Индии Гиреш Кумар заявил, что благодаря нововведению будут получены качественно новые карты 75% территории страны. Он также отметил, что использование дронов существенно удешевит проведение исследований.