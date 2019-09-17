Кейптаун, , 10:34 — REGNUM Более 700 детей в ЮАР были признаны виновными в убийстве в 2018 году. Эта пугающая статистика была опубликована в ежегодном отчете Южноафриканской полицейской службой (SAPS), сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

Число детей-убийц в ЮАР быстро растет. Фактически за последние четыре года их количество в стране возросло с 47 до 736.

По словам Зиты Хансунгуле, старшего координатора Центра по исследованию, мониторингу и оценке случаев нарушения прав детей в Университете Претории, одним из главных факторов, способствующих распространению насилия среди детей является тот факт, что дети ежедневно наблюдают это насилие вокруг себя. Таким образом, насилие порождает насилие.

«Агрессивное детское поведение можно объяснить тем, что дети подвергаются воздействию со стороны окружения, в котором они растут. Ежедневно они видят убийц, наркоманов и бандитов — все это отражается на их поведении», — утверждает эксперт.

Ранее по данному вопросу свое мнение высказала профессор психологии Кейптаунского университета Кэти Вард. Эксперт считает, что рост числа детей-убийц является следствием «культа насилия, распространённого в южноафриканских школах и сообществах».