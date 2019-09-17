Токио, , 10:50 — REGNUM В Японии 70% замужних женщин считают, что однополые браки должны быть легализованы, как показал опрос, проведенный 13 сентября.

По сообщению японского новостного агентства Киодо Цусин от 16 сентября, исследование проводится каждые 5 лет с 1993 года, среди 6000 женщин, состоящих в браке. Ранее целью опроса было выяснить распределение ролей мужчины и женщины в семье и т.д. В прошлом году был впервые включен вопрос об однополых браках. Министерство труда, здравоохранения и благосостояния Японии сделало вывод, что «отношение к семье меняется».

В связи с этим, было также отмечено, что более 50% считают, что допустимо иметь разные с мужем фамилии несмотря на то, что по закону и по традиции должна быть одна фамилия.