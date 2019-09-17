Исламабад, , 10:37 — REGNUM Пятеро влиятельных мужчин в пакистанском Панджабе подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней, об этом 17 сентября сообщает Geo TV.

Инцидент, если верить словам обратившейся в полицию школьнице, обучающейся в 10-м классе, произошел в городе Бхаккар.

С ее слов, она была похищена, а затем отвезена в некое место, где на нее наставили пистолет и принудили к половому акту, происходящее снималось на видео. Подросток утверждает, что ей пригрозили публикацией видео в случае, если она обратится в правоохранительные органы.

Утверждается, что подозреваемые в преступлении имеют большое влияние в городе, в настоящее время сотрудники правопорядка проводят операцию по их задержанию.

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