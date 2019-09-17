Москва, , 10:19 — REGNUM В 2019 году сотрудники полиции и ФСБ выявили законспирированные ячейки террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 17 регионах, об этом говорится в статье «Не допустить ненависти и вражды» начальника ГУ МВД РФ по противодействию экстремизму Олега Ильиных в журнале «Полиция России».

Так, террористические ячейки были выявлены в Москве, Подмосковье, Владимирской, Ростовской, Саратовской, Тюменской, Астраханской областях, в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском краях, а также в Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Чечне, Югре и Ямало-Ненецком АО.

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Всего за первые шесть месяцев текущего года в России было зафиксировано 972 преступления террористического характера, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории страны мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских вузах.

По данным Генпрокуратуры, в России в 2018 году было возбуждено 31 уголовное дело по статье «теракт». Сообщалось, что из них лишь в одном случае намерения террористов были доведены до конца, в результате чего пострадали трое сотрудников органов безопасности в Архангельской области.

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