Москва, , 10:21 — REGNUM Телеведущий Дмитрий Шепелев в эфире телепередачи «Пусть говорят» призвал родных Анастасии Заворотнюк сделать официальное заявление о состоянии здоровья актрисы, чтобы избежать спекуляций и домыслов. Передача вышла 16 сентября на Первом канале.

«Я призываю их сделать то, что, к сожалению, не сумел сделать в свое время, когда был в схожей ситуации. Они должны сообщить, что происходит с Анастасией, поскольку она публичный человек и слухи будут лишь множиться», — сказал Шепелев.

Гражданская супруга телеведущего, популярная российская певица Жанна Фриске, скончалась в июне 2015 года после длительной борьбы с заболеванием, от которого, по информации СМИ, теперь страдает Анастасия Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике с весны, летом отменила спектакли, последняя запись в социальных сетях сделана в апреле 2019 года.