Аддис-Абеба, , 13:59 — REGNUM Региональный онкологический центр передового образца стоимостью 450 миллионов долларов США, который будет обслуживать государства-члены Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД), будет построен в Аддис-Абебе при поддержке организации. Региональная инициатива по борьбе с раком, запущенная ИГАД, направлена на решение острых проблем с распространением онкологий в восточноафриканском регионе, в который входят Джибути, Эфиопия, Эритрея, Кения, Сомали, Судан, Южный Судан и Уганда. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Согласно данным ИГАД, больные раком в регионе не имеют доступа к некоторым или даже всем основным медицинским услугам из-за нехватки обученного персонала, лечебных учреждений и надежной сети связи и справочных систем. Ожидается, что центр, который будет проводить тренинги по онкологии, гематологии и радиационной онкологии, после завершения строительства через два года значительно уменьшит нехватку подготовленного персонала.

Центр будет играть важную роль в определении средств для снижения случаев возникновения онкологий, информирования общественности о ранних симптомах и признаках, а также в обучении медицинских работников профилактике и контролю. Стоимость центра оценивается в 450 миллионов долларов США.

Министр здравоохранения Эфиопии и председатель министров здравоохранения ИГАД Амир Аман заявил, что правительство Эфиопии возьмет на себя львиную долю в финансировании проекта. Министр сказал, что число работников здравоохранения, которые лечат рак в Африке, не превышает 2000, а большинство из них находятся в Южной Африке и Египте. Он добавил, что в настоящее время один врач-онколог будет лечить в среднем 1,5 миллиона человек в Восточной Африке, где проживает около 260 миллионов человек.